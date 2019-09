Olanda: lo strepitoso rendimento di Memphis Depay

Depay sta trascinando l’Olanda a suon di gol e assist in queste qualificazioni per Euro 2020. Ha numeri impressionanti

In queste qualificazioni per Euro 2020, l’Olanda sta venendo letteralmente trascinata da Mempihs Depay. Per il momento, l’attaccante del Lione ha realizzato 4 gol e 6 assist. Vuol dire che, ogni 36 minuti, ha realizzato un gol o assist.

El 235 de Holanda con balón Centrales en campo rival, laterales bien altos y profundos

La pirámide invertida pic.twitter.com/Qyzh6VuuIt — Nico Pedrucci (@Takesh1Tatsum1) September 9, 2019

Come si vede nella slide sopra, contro l’Estonia ha giocato da prima punta, al centro dell’attacco. Nonostante ciò, riesce a rendersi determinante in fase di rifinitura, tra ssist e passaggi chiave.