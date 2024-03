«Zhang Inter: perché non lo si vede mai?»: l'attacco di Olivari

Ma dov’è Zhang? Sul Guerin Sportivo, il giornalista Stefano Olivari si pone questo interrogativo a proposito del presidente dell’Inter: «Che fine ha fatto Steven Zhang? Certo il prestito di Oaktree da rimborsare il 20 maggio si può gestire in smart working dalla Cina, avendo (o non avendo) i soldi o al limite la credibilità per spostare la scadenza di due o tre anni in attesa di un bilancio in attivo, che non ci sarà nemmeno quest’anno, o più concretamente di un’entrata straordinaria come sarebbe stato il bonus di ingresso in Superlega o sarebbero alcune operazioni allo studio (come lo sconto di diritti futuri, sul modello del Barcellona)».

La conclusione è incentrata sul rapporto tra la proprietà e la squadra: «Certo Thuram o Barella non hanno bisogno di essere motivati da Zhang, anzi l’annata straordinaria dell’Inter dimostrerebbe il contrario. Ma quello che c’è sopra di loro è avvolto dal mistero».