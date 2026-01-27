Connect with us

Open VAR, Tommasi analizza: «Inter Pisa? Rigore per i nerazzurri giusto. Rigore per la Roma contro il Milan giusto»

1 ora ago

lautaro marcenaro

Open VAR, Tommasi svela: «Inter Pisa? Rigore per i nerazzurri giusto. Rigore per la Roma contro il Milan giusto». Le parole

Non solo Juventus-Napoli: come ogni settimana, a Open Var sono stati analizzati gli episodi arbitrali di tutte le gare valide per la 22ª giornata di Serie A. Il focus si è aperto su Inter-Pisa, con il rigore assegnato ai nerazzurri. La valutazione è stata netta: “La decisione di campo è giusta, il tocco di mano è chiaro. Il check in sala VAR è minuzioso e corretto, sono stati ottimi”.

Successivamente l’attenzione si è spostata su Genoa-Bologna, in particolare sull’espulsione di Skorupski. È stato evidenziato come al direttore di gara siano sfuggiti alcuni parametri fondamentali: “Maresca si fa attrarre dal fatto che il fallo lo fa il portiere, ma se si guarda il DOGSO la direzione e il numero di difensori presenti doveva esserci solo il giallo. Manca un parametro, ovvero il numero di difensori“. Sempre in Genoa-Bologna, è stata poi analizzata la gomitata subita da Vitinha: “È un fallo imprudente, il braccio di Freuler è troppo largo. Il fallo è da rigore”.

Le parole di Tommasi sugli episodi di Como-Torino

Il caso principale riguarda il fallo di mano di Maripan sul tiro di Douvikas. La ricostruzione è stata chiara: “Non rivela il fatto che abbia toccato un’altra parte del corpo. Il fallo di mano è chiaro, questo è un caso chiaro“. Tommasi ha poi aggiunto: “Fa un intervento a chiudere, facendo muro con la mano, è un rigore solare”.

Infine, spazio a Roma-Milan, con il commento sul fallo di mano di Bartesaghi. Anche in questo caso la valutazione è stata netta: “Il difensore del Milan prova a chiudere a contatto con l’avversario. Il braccio è molto largo, rigore codificato e chiaro, corretta la decisione“.

