Orario sorteggi playoff Champions League: ecco quando le italiane scopriranno le avversarie! I dettagli

Orario sorteggi playoff Champions League, tutte le info utili del sorteggio che svelerà le avversarie delle italiane

La lunga e inedita fase a girone unico della nuova Champions League è ormai archiviata, e per la Juventus si apre il momento della verità. Dopo aver centrato la qualificazione sul campo, superando insidie e avversari in un percorso europeo altalenante ma comunque sufficiente a raggiungere l’obiettivo minimo, lo sguardo del mondo bianconero si sposta ora dalle partite alle eleganti sale della UEFA.

Orario sorteggi playoff Champions League: quando si terranno Tutto è definito: il sorteggio dei playoff andrà in scena venerdì 30 gennaio alle ore 12:00, nella tradizionale cornice di Nyon. Un appuntamento che non rappresenta una semplice formalità, ma un vero spartiacque della stagione europea 2025/26. Dall’urna svizzera uscirà infatti il tabellone completo della fase a eliminazione diretta, con incroci, rischi e opportunità che potrebbero indirizzare il cammino della squadra di Luciano Spalletti verso la finale. Per la Juventus, le possibili avversarie sono Brugge o Galatasaray.

L’attesa è agli sgoccioli e la tensione cresce. A mezzogiorno di venerdì, i dirigenti bianconeri saranno presenti a Nyon con la speranza di evitare le insidie più pericolose e ottenere un accoppiamento favorevole. Sarà il momento in cui la strategia lascia spazio al destino: conoscere il nome dell’avversaria permetterà allo staff tecnico di iniziare a preparare con precisione la doppia sfida da dentro o fuori, che segnerà il futuro europeo della Juventus.

