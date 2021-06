Oriali addio all’Inter? Incontro dopo l’Europeo: scelto già il sostituto

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione riguardo al futuro di Lele Oriali all’Inter: i dettagli

Il futuro di Gabriele Oriali all’Inter resta ancora da valutare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’attuale first team technical manager si incontrerà con la proprietà una volta terminata l’avventura con la Nazionale per capire i margini di un’eventuale conferma: scenario, allo stato attuale, che non sembra più tanto probabile.

Al suo posto, inizia a circolare il nome di Riccardo Ferri, bandiera interista e apprezzatissimo dai tifosi.