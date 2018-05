Daniele Orsato ancora fuori dalle designazioni per le gare di Serie A. L’arbitro di Schio dirigerà una gara in Qatar

Per il secondo turno di Serie A consecutivo, l’arbitro Daniele Orsato non risulta tra i designati a dirigere le gare del campionato italiano. Dopo le polemiche seguite alla direzione di Inter-Juventus dello scorso 28 aprile, l’arbitro di Schio andrà a dirigere una partita della Qatar Super League venerdì 12 maggio.

Come riporta Sportmediaset, sulla situazione di Orsato non c’è nessuna posizione ufficiale da parte degli organi competenti, ma questo secondo stop consecutivo e la scelta di assegnarlo proprio adesso ad una gara del campionato qatariota dicono molto più di tante parole. Lo sviluppo della vicenda, poi, è interpretabile in vari modi, anche come una sorta di vacanza premio, anche se alla base di tutto pare esserci la volontà di proteggere il profilo dell’arbitro veneto, considerato fino a poco tempo fa uno dei migliori fischietti italiani.