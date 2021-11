Osimhen, Insigne e Fabian, il Napoli spera: le condizioni in vista del Verona

In vista della partita contro il Verona, il Napoli spera di recuperare Osimhen, Insigne e Fabian: la situazione

Contro la Salernitana, Osimhen è rimasto a casa. Con il Legia non sono partiti né il nigeriano né Insigne e Fabian per delle noie muscolari. Oggi, come riportato dal Corriere dello Sport, lo staff medico del Napoli farà il punto della situazione proprio sui tre big assenti.

La sensazione è che, in vista della partita di domenica contro il Verona, i due attaccanti e il centrocampista recuperino senza grandissime difficoltà. Restano invece da monitorare con attenzione le condizioni di Manolas.