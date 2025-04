Osimhen, parole di addio al Galatasaray? La Juve alla finestra

Victor Osimhen: dopo la vittoria del campionato in Turchia l’attaccante del Napoli deve decidere la prossima mossa. Juve e le top di Premier alla finestra

Victor Osimhen ha parlato del suo futuro dopo la conquista del campionato con il Galatasaray, dove ha segnato 29 gol in stagione. In prestito dal Napoli, l’attaccante nigeriano ha attirato l’interesse di top club europei come Manchester United, Chelsea e Arsenal. «Presto prenderemo una decisione. Si deciderà cosa è meglio per me. Il Galatasaray sarà sempre nel mio cuore», ha dichiarato. Parole che molti hanno interpretato come un addio, anche se la dirigenza del club turco spera ancora di trattenerlo.

Tra le pretendenti resta forte anche la Juve, che considera Osimhen il primo obiettivo per rinforzare l’attacco. Nonostante il giocatore, come riportato da Goal.com, sembri preferire un trasferimento in Premier League, i bianconeri non hanno ancora rinunciato alla pista e continuano a lavorare per provare a convincerlo. Anche Barcellona e altri club di vertice sono alla finestra, ma la Juve resta alla caccia del grande colpo.