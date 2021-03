Napoli, il ct della Nigeria: «Osimhen si fida di Gattuso, sta molto bene»

Gernot Rohr, commissario tecnico della Nigeria, ha parlato delle condizioni di Victor Osimhen rassicurando tutti i tifosi del Napoli

OSIMHEN – «Stagione sfortunata per Victor finora. L’ho sentito in queste ore e mi ha detto che sta bene, fisicamente e mentalmente. È pronto per rientrare in campo con il Napoli e anche con la Nazionale. Il Napoli è una ottima squadra, ma è stato sfortunato in questa stagione. Gattuso è un buon allenatore e Victor mi ha detto che si fida molto di lui e di ciò che gli sta insegnando. Credo possa ottenere risultati già in questa stagione».