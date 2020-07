Ottavi Europa League: date e orari di Inter-Getafe e Roma-Siviglia

Sono stati resi noti date e orari riguardo agli ottavi di finale di Europa League: ecco quando giocheranno Inter e Roma

Da pochi minuti la UEFA ha ufficializzato date e orari degli ottavi di Europa League. Come era noto da tempo Inter e Roma affronteranno, rispettivamente, Getafe e Siviglia in Germania in gara secca.

Quello che non era noto era la data a l’orario dei due match. I nerazzurri giocheranno il 5 agosto 2020 alle ore 21 mentre il giorno dopo, 6 agosto 2020, la Roma sfiderà il Siviglia: i giallorossi, a differenza dei nerazzurri, giocheranno alle ore 18:55.