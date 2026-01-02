Ottolini Juventus, il direttore sportivo è ufficialmente bianconero: il comunicato del club e i dettagli dell’accordo

Ottolini Juventus, i bianconeri hanno annunciato il ritorno del dirigente a Torino. Il comunicato ufficiale da parte della Vecchia Signora

La Juventus apre ufficialmente una nuova fase della propria riorganizzazione societaria puntando su una figura già conosciuta dall’ambiente bianconero. Con un comunicato ufficiale, il club ha annunciato il ritorno di Marco Ottolini come Direttore Sportivo, una scelta che conferma la volontà della dirigenza di affidarsi a profili di esperienza per rilanciare il progetto tecnico. Il binomio Ottolini Juve torna così al centro della scena, segnando un passaggio chiave per il futuro della società.

Dopo le positive stagioni al Genoa, dove ha dimostrato competenza nella gestione del mercato e nella valorizzazione dei giovani, Ottolini rientra alla Continassa con un contratto pluriennale. La sua nomina rientra in un più ampio piano di ristrutturazione dell’area sportiva, fortemente voluto dalla proprietà per restituire stabilità e visione a lungo termine al club.

Il progetto Ottolini Juve nasce con l’obiettivo di rendere più efficiente l’organizzazione interna e costruire una squadra competitiva attraverso scelte mirate e sostenibili. Il nuovo Direttore Sportivo avrà un ruolo centrale nel coordinare le strategie di mercato, lavorando a stretto contatto con l’allenatore Luciano Spalletti, a cui la società intende garantire una rosa profonda e funzionale alle proprie idee di gioco.

L’esperienza maturata da Ottolini, unita alla conoscenza dell’ambiente juventino, rappresenta un valore aggiunto in un momento delicato ma ricco di opportunità. La Juventus punta su continuità, competenza e programmazione, affidando a Ottolini la responsabilità di guidare il nuovo corso sportivo e riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Di seguito il comunicato ufficiale:

La Juventus è lieta di annunciare la nomina di Marco Ottolini come nuovo Direttore Sportivo del Club. A partire dal 1° gennaio 2026 Ottolini è entrato ufficialmente a far parte dell’organigramma bianconero, a diretto riporto del Chief Executive Officer Damien Comolli. Marco Ottolini porta con sé un bagaglio di esperienze ampio e trasversale, costruito nel tempo attraverso i diversi ruoli ricoperti all’interno del mondo del calcio.

Nato nel 1980, dopo aver concluso la carriera sul campo nel 2002, ha scelto di intraprendere subito il percorso dirigenziale attraverso esperienze che gli hanno permesso di sviluppare una conoscenza profonda delle dinamiche del calcio professionistico. Nel 2015 inizia un’importante parentesi internazionale all’Anderlecht contribuendo alla strutturazione e allo sviluppo dell’attività di osservazione del club belga.

La prima esperienza con la Juventus prende forma nel 2018, quando entra a far parte dell’area scouting internazionale. Nel corso dei quattro anni successivi, si occupa principalmente del monitoraggio dei giocatori in prestito e dei rapporti con club internazionali, seguendo da vicino lo sviluppo dei calciatori sotto contratto con il club, in particolare quelli impegnati all’estero. Durante questo primo legame con il Club bianconero, conclusosi nel 2022, contribuisce anche alle fasi iniziali del progetto Seconda Squadra.

Dopo il successivo percorso professionale che lo ha visto protagonista al Genoa, per Marco Ottolini si apre ora una nuova sfida a Torino. Il ritorno alla Juventus, questa volta nel ruolo di Direttore Sportivo, rappresenta un approdo naturale per un cammino costruito su competenza, visione e conoscenza approfondita del calcio italiano e internazionale.