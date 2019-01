L’Inter ha rifiutato Ozil, ancora senza data il summit per Icardi

Rifiuto secco dell’Inter per Mesut Ozil, messo sul piatto dall’Arsenal negli ultimi giorni. Ancora in alto mare la vicenda del rinnovo di Icardi: Wanda Nara attende novità

Una conferma e una smentita sul mercato di gennaio in casa Inter. La smentita riguarda la presunta offerta di prestito fatta dai nerazzurri all’Arsenal per Mesut Ozil e filtrata ieri dall’Inghilterra (ma la voce girava in verità già da un paio di settimane almeno): stando a quanto raccontato stamane dalle indiscrezioni di stampa italiane, non sarebbe stata l’Inter a muoversi per Ozil, ma l’Arsenal ad offrire il fantasista tedesco. Non è un mistero che i rapporti tra il giocatore ex Real Madrid ed i Gunners siano al momento piuttosto complicati: tra le società potenzialmente interessate a lui c’era quella nerazzurra, che però ad oggi non avrebbe possibilità di mettere in rosa un ingaggio pesante come quello di Ozil senza una reale necessità (sulla trequarti si punta ancora sul recupero completo di Radja Nainggolan).

Confermato invece il rinvio del vertice tra la dirigente interista e Wanda Nara per il rinnovo di Mauro Icardi, nonostante la smentita della moglie e agente dell’argentino l’altro giorno. La Nara aspetterebbe ancora una convocazione da parte dei nerazzurri, seppure in maniera abbastanza spazientita (via social sono filtrati ancora strani messaggi criptati probabilmente all’indirizzo dell’Inter). Ad oggi il summit per il prolungamento dell’attaccante resta dunque senza data fissata: si attendono novità in merito.