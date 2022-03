Ozil non lascia il Fenerbache. L’agente: «Qui fino a fine contratto»

Ekut Sogut, procuratore di Mesut Ozil, ha parlato della situazione del suo assistito, messo fuori rosa dal Fenerbache nelle scorse settimane

Nel corso del programma radiofonico Lig Radyo klar, il procuratore di Mesut Ozil ha parlato della situazione del suo assistito, messo fuori rosa dal Fenerbache per una lite con il tecnico. Le dichiarazioni di Ekut Sogut.

LE PAROLE – «Lo dico molto chiaramente: Mesut non andrà da nessuna parte e di certo non ha intenzione di farlo. Rimarrà qui al Fenerbahce per altri due anni, fino alla scadenza del suo contratto».