Pablo Marì: «Non sappiamo ancora dove possiamo arrivare, la strada è quella giusta». Le parole del difensore del Monza

Pablo Marì ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo ottenuto contro lo Spezia. Ecco le parole del difensore del Monza:

«Per me più del gol conta la vittoria della squadra. Credo che abbiamo fatto una partita incredibile, abbiamo meritato i 3 punti e la strada è quella giusta. Non sappiamo ancora dove possiamo arrivare, andiamo avanti partita per partita, dobbiamo essere compatti e lottare. Dedico il gol alla mia famiglia e alla mia ragazza».