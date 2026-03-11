Pagelle Atalanta Bayern Monaco, i voti dei giornali: Pasalic e Sulemana dividono la critica!

Pagelle Atalanta Bayern Monaco, i voti dei giornali ai protagonisti dell’ottavo di finale di Champions: Pasalic e Sulemana dividono la critica!

Michael Olise è il grande protagonista di Atalanta-Bayern Monaco. Tutti i principali quotidiani sportivi sono unanimi nel premiare l’attaccante francese, che si è distinto con due gol, due assist e giocate straordinarie. La Gazzetta dello Sport gli assegna un 8.5, descrivendolo come un “numero 17” che domina la partita, mentre il Corriere dello Sport lo esalta con un 9, definendo la sua prestazione “alienante” per la squadra bergamasca. Tuttosport gli dà un 8.5, evidenziando la sua capacità di trattare il portiere avversario come un bersaglio. Olise ha mostrato il divario netto tra le due squadre, imponendosi come uno dei migliori in campo.

Serge Gnabry, pur giocando un solo tempo, si è comunque distinto. Il tedesco è stato molto pericoloso e ha segnato un gol, guadagnandosi un 8 su tutte le testate. La Gazzetta dello Sport sottolinea la sua abilità nel “pettinare la traversa”, mentre il Corriere dello Sport nota come abbia cambiato completamente il livello di gioco della squadra. Insieme a lui, Vincent Kompany, allenatore del Bayern, guadagna un 8 unanime. La sua squadra è stata perfetta, con la giusta combinazione di “intensità e qualità”, regalando una “lezione di calcio lunga 90 minuti”.

I FLOP

Il tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, è il grande responsabile della sconfitta, con un punteggio di 4 su tutti i quotidiani. La sua decisione di abbandonare il modulo consolidato a favore di un inedito 4-4-2 è stata vista come una mossa rischiosa, con Tuttosport che la definisce “non un’ideona contro un avversario come il Bayern”. Le difficoltà tattiche della squadra sono emerse chiaramente, e Palladino non è riuscito a arginare la potenza offensiva dei bavaresi.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Lorenzo Bernasconi ha sofferto terribilmente, con un punteggio basso (4-4.5), travolto dalla rapidità di Olise e dagli attacchi bavaresi. Anche Sead Kolasinac ha avuto una partita disastrosa (4-4.5), incapace di contrastare Gnabry e commettendo errori cruciali che hanno messo in crisi la difesa atalantina.

Differenze di Voto

La valutazione di Sulemana è contrastante. La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport gli danno un 5.5 per i suoi tentativi di contrastare il Bayern, mentre Tuttosport lo boccia con un 4.5, ritenendo che fosse “costretto sulla difensiva”. Infine, Mario Pasalic, che ha segnato il gol della bandiera, ha ricevuto una valutazione media. Il Corriere lo premia con un 6, mentre la Gazzetta e Tuttosport lo valutano con 5.5 e 5 rispettivamente, sottolineando le difficoltà nel contrastare Joshua Kimmich.

Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese