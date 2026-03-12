Voti&Stats
Pagelle Bologna Roma, vince l’equilibrio! Pellegrini risponde a Bernardeschi e rimanda tutto alla sfida dell’Olimpico
Pagelle Bologna Roma: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League 2025/2026. I voti
I voti ai protagonisti della sfida tra Bologna Roma allo stadio Dall’Ara. Ecco le valutazioni per la partita valida per gli ottavi di finale di Europa League:
I VOTI
BOLOGNA: Skorupski 6; Joao Mario 5.5 (85′ Zortea sv), Casale 6 (85′ Vitik 6), Lucumi 6, Miranda 6 (79′ Lykogiannis sv); Ferguson 6.5, Freuler 6, Pobega 6.5; Bernardeschi 7, Castro 6 (79′ Dallinga sv), Rowe 6.5 (71′ Cambiaghi 6).
ROMA: Svilar 7; Ghilardi 6, Ndicka 6, Celik 5.5 (66′ Hermoso); Rensch 5.5 (59′ Tsimikas), Pisilli 6, El Aynaoui 6 (66′ Pellegrini 7), Wesley 5; Zaragoza 5 (46′ Robinio Vaz 6), Cristante 6; Malen 6.
