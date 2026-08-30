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Pagelle Cagliari Inter, decide ancora Calhanoglu: nerazzurri corsari alla Unipol Domus – I VOTI
Pagelle Cagliari Inter: il secondo gol consecutivo di Calhanoglu regala i tre punti a Chivu, decisivo Caprile con le sue parate
L’Inter espugna la Unipol Domus superando il Cagliari per 1-0. A decidere la sfida è il secondo gol consecutivo in campionato di Hakan Calhanoglu, a segno al 9’ con una precisa conclusione dalla distanza. I nerazzurri dominano a lungo, ma sprecano diverse occasioni e nel finale rischiano di subire il pareggio della squadra di Fabio Pisacane.
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La formazione allenata da Cristian Chivu comincia con grande intensità e sblocca immediatamente il risultato. Dopo il vantaggio, l’Inter continua ad attaccare alla ricerca del raddoppio, trovando però sulla propria strada un eccellente Elia Caprile. Il portiere rossoblù salva prima su Federico Dimarco e successivamente su Pio Esposito, mantenendo il Cagliari in partita.
Nella ripresa i padroni di casa aumentano la pressione e provano ad approfittare delle occasioni non concretizzate dagli avversari. L’Inter riesce comunque a difendere il vantaggio, anche grazie al provvidenziale intervento di Yann Bisseck nel finale, e conquista altri tre punti.
PAGELLE CAGLIARI-INTER
Non soltanto il gol decisivo, ma anche tante giocate lucide e di qualità: Calhanoglu (7) conferma l’ottimo momento dopo la rete realizzata contro il Monza. Molto positiva anche la prova di Barella (7), brillante sia tecnicamente sia atleticamente, mentre Dimarco (6,5) rappresenta una minaccia costante sulla corsia sinistra.
Serata più complicata per Akanji (5,5), apparso in affanno e non sempre preciso. Non riesce a incidere Thuram (5,5), ancora lontano dalla condizione migliore e incapace di concretizzare due occasioni favorevoli. Determinante, invece, Bisseck (6,5) con il salvataggio che protegge la vittoria nerazzurra.
Nel Cagliari il migliore è Caprile (7), decisivo con numerosi interventi che impediscono all’Inter di aumentare il vantaggio. Applausi anche per Romano (6,5), protagonista di una prestazione generosa. Delude Fazzini (5), mentre Maldini (6) si accende soltanto a tratti.
TABELLINO CAGLIARI-INTER
CAGLIARI-INTER 0-1
Marcatore: 9’ Calhanoglu
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile 7; Zé Pedro 6, Deiola 6 (83’ Ciervo sv), Rodriguez 6, Obert 6; Adopo 6, Winks 5 (57’ Kofler 6), Romano 6,5; Maldini 6 (78’ Borrelli sv), Fazzini 5 (57’ Fadera 6); Mendy 5,5 (57’ Kevin Carlos 6). All. Pisacane
INTER (3-5-2): Martinez 6,5; Pavard 6,5, Akanji 5,5 (68’ Stones 6), Bastoni 6; Luis Henrique 6 (81’ Bisseck 6,5), Barella 7, Calhanoglu 7 (65’ Zielinski 6), Sucic 6 (65’ Jones 6), Dimarco 6,5; Lautaro Martinez 6, Esposito 6,5 (65’ Thuram 5,5). All. Chivu