Pagelle Cremonese Lecce, TOP e FLOP del match di Serie A
Pagelle Cremonese Lecce: Sanabria trascina, Bonazzoli conferma. Lecce opaco
Le Pagelle Cremonese Lecce certificano il dominio dei grigiorossi, che superano il Lecce 2-0 nella 14ª giornata di Serie A 2025-2026. Una prestazione solida quella della squadra di Nicola, capace di accelerare nel momento decisivo grazie ai cambi.
CREMONESE
Audero 6 — Quasi mai impegnato, svolge l’ordinaria amministrazione.
Terracciano 6.5 — Concentrato e pulito negli interventi, una crescita continua.
Baschirotto 6.5 — Da ex, disputa una gara ruvida ma efficace su Stulic.
Bianchetti 6 — Ordinato, anche se qualche sbavatura gli costa l’ammonizione.
Barbieri 7 — Prestazione di grande intensità: chiude, spinge e vince molti duelli.
Payero 6.5 — Meno lucido nella metà campo avversaria, ma provvidenziale il salvataggio sulla linea.
Bondo 5.5 — Prestazione senza acuti, poco incisivo.
Grassi 6 — Entra e mantiene equilibrio quando la partita è già in controllo.
Vandeputte 6.5 — Alterna accelerazioni e pause, ma si procura il rigore.
Zerbin 7 — Impatta alla grande: corsa, qualità e assist perfetto per il raddoppio.
Floriani 6.5 — Uno dei più vivaci, rompe il ritmo con le sue progressioni.
Bonazzoli 7 — Segna il rigore e si sacrifica molto per la squadra.
Sanabria 7.5 — Entra e chiude il match: MVP senza discussioni.
Vardy 6.5 — Nel secondo tempo trova spazi e apre l’azione del 2-0.
Nicola 7.5 — Cambi decisivi e gestione perfetta: la Cremonese vola.
LECCE
Falcone 6 — Intuisce il rigore, ma la conclusione è imprendibile.
Veiga 6 — Attento e disciplinato.
Gaspar 5 — Si perde Sanabria nell’azione del raddoppio.
Tiago Gabriel 6 — Solido, non ha responsabilità dirette sui gol.
Gallo 5 — Poco propositivo, soffre Barbieri.
Ramadani 4.5 — Il fallo da rigore condiziona tutto.
Coulibaly 6 — Lotta, ma è isolato.
Pierotti 5.5 — Impegno sì, efficacia poca.
Berisha 6.5 — L’unico che prova a creare qualcosa.
Banda 5 — Nervoso e poco lucido.
Sottil 6 — Porta energia ma non basta.
Stulic 5.5 — Neutralizzato dalla difesa.
Camarda 6 — Vivo, tenta qualcosa nel finale.
Di Francesco 5 — La squadra si scioglie dopo il gol.
