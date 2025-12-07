Pagelle Cremonese Lecce, TOP e FLOP del match di Serie A

Pagelle Cremonese Lecce: Sanabria trascina, Bonazzoli conferma. Lecce opaco

Le Pagelle Cremonese Lecce certificano il dominio dei grigiorossi, che superano il Lecce 2-0 nella 14ª giornata di Serie A 2025-2026. Una prestazione solida quella della squadra di Nicola, capace di accelerare nel momento decisivo grazie ai cambi.

CREMONESE

Audero 6 — Quasi mai impegnato, svolge l’ordinaria amministrazione.

Terracciano 6.5 — Concentrato e pulito negli interventi, una crescita continua.

Baschirotto 6.5 — Da ex, disputa una gara ruvida ma efficace su Stulic.

Bianchetti 6 — Ordinato, anche se qualche sbavatura gli costa l’ammonizione.

Barbieri 7 — Prestazione di grande intensità: chiude, spinge e vince molti duelli.

Payero 6.5 — Meno lucido nella metà campo avversaria, ma provvidenziale il salvataggio sulla linea.

Bondo 5.5 — Prestazione senza acuti, poco incisivo.

Grassi 6 — Entra e mantiene equilibrio quando la partita è già in controllo.

Vandeputte 6.5 — Alterna accelerazioni e pause, ma si procura il rigore.

Zerbin 7 — Impatta alla grande: corsa, qualità e assist perfetto per il raddoppio.

Floriani 6.5 — Uno dei più vivaci, rompe il ritmo con le sue progressioni.

Bonazzoli 7 — Segna il rigore e si sacrifica molto per la squadra.

Sanabria 7.5 — Entra e chiude il match: MVP senza discussioni.

Vardy 6.5 — Nel secondo tempo trova spazi e apre l’azione del 2-0.

Nicola 7.5 — Cambi decisivi e gestione perfetta: la Cremonese vola.

LECCE

Falcone 6 — Intuisce il rigore, ma la conclusione è imprendibile.

Veiga 6 — Attento e disciplinato.

Gaspar 5 — Si perde Sanabria nell’azione del raddoppio.

Tiago Gabriel 6 — Solido, non ha responsabilità dirette sui gol.

Gallo 5 — Poco propositivo, soffre Barbieri.

Ramadani 4.5 — Il fallo da rigore condiziona tutto.

Coulibaly 6 — Lotta, ma è isolato.

Pierotti 5.5 — Impegno sì, efficacia poca.

Berisha 6.5 — L’unico che prova a creare qualcosa.

Banda 5 — Nervoso e poco lucido.

Sottil 6 — Porta energia ma non basta.

Stulic 5.5 — Neutralizzato dalla difesa.

Camarda 6 — Vivo, tenta qualcosa nel finale.

Di Francesco 5 — La squadra si scioglie dopo il gol.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A