 Pagelle Fiorentina AEK Atene, i TOP e FLOP della sfida di Conference League
fiorentina

Pagelle Fiorentina AEK Atene: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la giornata di Europa League 2025/2026. Ecco i voti

La Fiorentina torna protagonista al Franchi, dove stasera ha ospitato l’AEK Atene nella giornata della Conference League. Per i viola era una sfida cruciale: sconfitta per i viola di Vanoli che complica il cammino in Europa. Ecco i voti

I VOTI

FIORENTINA – De Gea 6; Pongracic 5, Comuzzo 5, Ranieri 5.5 (80’ Viti s.v); Fortini 5.5 (80’ Fazzini sv), Mandragora 5.5, Nicolussi Caviglia 5 (79’ Fagioli s.v), Ndour 5 (64’ Kean 5.5), Parisi 5.5 (63’ Kouadio 5); Gudmundsson 5.5, Dzeko 6.

AEK ATENE – Strakosha 6; Rota 6, Moukoudi 6, Relvas 6.5, Pilios 6.5; Gacinovic 7 (82’ Grujic s.v), Pineda 6, Pereyra 6  (67’ Mantalos 5), Koita 5 (67’ Zini 6.5, 90’ Penrice s.v); Marin 7; Jovic 6.5.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

