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Mondiali

Pagelle Francia Senegal: Mbappé mattatore, Olise motore, Barcola devastante. C’è però una delusione sorprendente – TOP E FLOP

mauro.pioli

Published

11 ore ago

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Francia

Pagelle Francia Senegal: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026

Pagelle Francia Senegal: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026

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I Top

  • Kylian Mbappé (Francia): inizia al rallentatore, sbagliando appoggi e controlli, ma nel secondo tempo si accende e decide la partita da solo. Segna una doppietta decisiva, prima con un diagonale su un taglio dai tempi perfetti che Olise capisce, poi chiudendo i giochi con una magia da 30 metri nel recupero. Con queste reti supera Olivier Giroud, diventando il miglior marcatore solitario nella storia della nazionale francese. Fuoriclasse.
  • Michael Olise (Francia): il vero motore della manovra offensiva transalpina. Nel secondo tempo prende in mano la squadra, sfiora il gol impegnando severamente Mendy e serve l’assist al bacio che sblocca il risultato per l’1-0 di Mbappé. Sembra uno di quei play del basket che quando porta palla può inventare qualsiasi cosa.
  • Nicolas Jackson (Senegal): nel primo tempo è il migliore in campo in assoluto. Un incubo per Upamecano e Saliba: colpisce un palo clamoroso, si vede annullare un grandissimo gol al volo per fuorigioco e fa respirare costantemente l’attacco senegalese. Da controllare con attenzione per i prossimi appuntamenti.
  • Bradley Barcola (Francia): impatto devastante. Entra all’80’ e impiega solamente due minuti per trovare la via della rete, segnando il gol del momentaneo 2-0 con un delizioso tocco sotto a scavalcare il portiere. Se questo è una riserva…

I Flop

  • Ismaïla Sarr (Senegal): gli errori pesano come macigni. Nel primo tempo, nel momento di massima spinta del Senegal, si divora due occasioni gigantesche, in particolare una a ridosso dell’intervallo dove calcia altissimo da due passi. Imperdonabile.
  • Ousmane Dembélé (Francia): partita anonima, nervosa e imprecisa. Sbaglia misure, dosaggi dei passaggi e non riesce mai a incidere sulla trequarti. Viene sostituito nel finale da Barcola, che invece fa subito centro.
  • L’approccio della Francia nel primo tempo: una frazione di gioco disastrosa e quasi inquietante. Gli uomini di Deschamps chiudono i primi 45 minuti senza fare un solo tiro in porta (un record negativo in un girone Mondiale dal 1966, da quando si raccolgono i dati) e vengono tenuti a galla solo dagli errori sottoporta degli attaccanti senegalesi.
  • Mike Maignan (Francia): meno decisivo e sicuro del solito. Nel primo tempo rischia la clamorosa autorete dopo il palo colpito da Jackson, e nel finale si fa sorprendere in modo non impeccabile facendosi bucare sul primo palo in occasione del gol del 2-1 di Mbaye. Deschamps si arrabbia, forse non solo con lui, ma certamente il milanista non è innocente nella circostanza

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