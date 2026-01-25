Voti&Stats
Pagelle Genoa Bologna, i voti della sfida di Serie A valida per la 22esima giornata
Pagelle Genoa Bologna, i voti della sfida di Marassi: ecco l’analisi dei protagonisti della 22a giornata di Serie A
Si chiude Genoa Bologna, sfida valida per la 22a giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo a Marassi.
I VOTI
GENOA – Bijlow 6; Marcandalli 6, Otoa 5, Vasquez 6 (73′ Cornet 6); Norton-Cuffy 6 (96′ Zatterstrom s.v.), Frendrup 6, Ellertsson 5.5, Martin 6 (55′ Messias 7.5); Vitinha 6.5 (73′ Ekuban 7), Colombo 5.5, Ekhator 5.5 (55′ Malinovskyi 7).
BOLOGNA – Skorupski 5; Zortea 6.5, Casale 5.5, Heggem 5.5, Lykogiannis 5.5; Freuler 5.5, Ferguson 6.5; Rowe 6.5 (73′ Vitik 5.5), Odgaard 5.5 (73′ Dallinga 6), Dominguez 6.5 (61′ Ravaglia 5.5); Immobile 5 (73′ Sohm 6).
