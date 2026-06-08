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Pagelle Grecia Italia: super Esposito, Ndour riceve giudizi diversi
Pagelle Grecia Italia: Top, Flop e differenze di voto della Nazionale di Baldini. Ecco le valutazioni date dai quotidiani sportivi
Ecco un’analisi dei “Top”, dei “Flop” e delle differenze di voto significative per la prestazione dell’Italia contro la Grecia, basata sulle pagelle fornite da La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport:
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I Top (i migliori in campo)
- P. Esposito: Unanime il giudizio positivo per l’attaccante. Prende 7 dalla Gazzetta, 7,5 dal Corriere dello Sport (che lo elegge “Il Migliore“) e 7,5 da Tuttosport. Viene elogiato per il quinto gol segnato in nazionale, per il movimento da centravanti in occasione della rete e per la capacità di fare a sportellate con i difensori greci.
- Baldini (CT): Anche per l’allenatore i voti sono ampiamente sufficienti: 7 dalla Gazzetta, 7,5 dal Corriere e 6.5 da Tuttosport. Gli viene riconosciuto il merito di aver chiuso la sua esperienza con due vittorie in due partite senza subire gol, dando prova di coraggio e infondendo la giusta mentalità alla squadra, capace di soffrire anche in inferiorità numerica.
- Donnarumma: Ottima prova del capitano, che si merita un 7,5 dalla Gazzetta, 6,5 dal Corriere e 7 da Tuttosport. Tutte le testate sottolineano la sua sicurezza e gli interventi decisivi nel finale della partita, in particolare su Pavlidis.
- Koleosho: Voti buoni, sebbene non identici, per l’esterno: 7 dalla Gazzetta, 7 dal Corriere e 6.5 da Tuttosport. Apprezzato per l’impegno (“ci mette il cuore“), il dinamismo a tutto campo e la traversa colpita nel secondo tempo.
I Flop (i peggiori in campo)
- Reggiani: Il subentrato rimedia un’espulsione che pesa sul giudizio complessivo. Prende 5 dalla Gazzetta, 5,5 dal Corriere e 5 da Tuttosport. Tutti evidenziano come il rosso diretto, preso poco dopo il suo ingresso in campo per aver fermato Douvikas lanciato a rete, sia stato un errore grave.
- Ahanor: Prova insufficiente o appena sufficiente per il difensore, sostituito all’intervallo. Voto 6 per Gazzetta e Corriere, 5.5 per Tuttosport. Viene criticato per la sua eccessiva irruenza (che gli costa il cartellino giallo) nel cercare di fermare Tzolis.
Differenze di voto significative
- Donnarumma: c’è esattamente un punto di differenza tra il 7,5 de La Gazzetta dello Sport e il 6,5 del Corriere dello Sport.
- Pisilli: mentre per il Corriere dello Sport la sua prestazione vale la sufficienza (6), per Tuttosport merita un voto decisamente più alto, pari a 7 (la Gazzetta si ferma a 6,5). Tuttosport ne apprezza in modo particolare l’energia negli inserimenti e la lotta nel finale.
- Ndour: prende 6,5 da La Gazzetta dello Sport, ma scende fino al 5.5 (quindi un punto netto di scarto) nelle pagelle di Tuttosport, che lo giudica fisicamente solido ma poco incisivo nella partita.