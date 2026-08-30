Genoa News
Pagelle Lazio Genoa, decide ancora Frattesi: Gattuso resta in vetta alla classifica – I VOTI
Pagelle Lazio Genoa: il secondo gol consecutivo di Frattesi regala un’altra vittoria ai biancocelesti, De Rossi ancora sconfitto
La Lazio supera il Genoa per 1-0 nel posticipo della seconda giornata di Serie A e resta in testa alla classifica. A decidere la partita dell’Olimpico è ancora Davide Frattesi, al secondo gol nelle prime due presenze con la maglia biancoceleste. Nuova battuta d’arresto, invece, per la squadra di Daniele De Rossi, poco incisiva in fase offensiva.
LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A
L’inizio della gara è equilibrato, ma alla prima vera occasione la Lazio passa in vantaggio. Nuno Tavares accelera sulla fascia sinistra e serve un pallone basso per Frattesi: la conclusione del centrocampista non appare irresistibile, ma Bijlow non riesce a trattenerla.
La squadra di Gennaro Gattuso insiste soprattutto sulla corsia mancina, dove Tavares risulta incontenibile. L’esterno portoghese colpisce anche il palo su assist di Frattesi, mentre Mattia Zaccagni non riesce ad approfittare di un grave errore commesso da Marcandalli. Nel corso del primo tempo i biancocelesti perdono Nicolò Rovella per infortunio, sostituito da Reda Belahyane.
Il Genoa si rende pericoloso soltanto nel recupero della prima frazione, quando Norton-Cuffy mette un cross sul secondo palo sul quale Ellertsson non arriva per pochi centimetri. Nella ripresa il copione non cambia: la Lazio mantiene il controllo della partita e sfiora ripetutamente il raddoppio, mentre i rossoblù calano con il passare dei minuti e non riescono a impensierire seriamente Mandas.
PAGELLE LAZIO-GENOA
Buona la prestazione di Floriani (6,5), propositivo sulla fascia, mentre Tavares (7) torna decisivo con l’assist per il gol. Il migliore è ancora Frattesi (7), autentico bomber della Lazio di Gattuso. Positivo anche l’ingresso di Belahyane (6,5). Poco pericoloso Dia (5,5), mentre Zaccagni (6) spreca un paio di occasioni favorevoli.
Nel Genoa pesa l’incertezza di Bijlow (5) sulla conclusione decisiva di Frattesi. Ostigard (6,5) è il principale baluardo della retroguardia rossoblù, mentre Marcandalli (5,5) commette troppi errori. Non riescono ad accendersi Baldanzi (5,5) e Colombo (5,5). Buono, invece, l’impatto di Meichtry (6,5).
TABELLINO LAZIO-GENOA
LAZIO-GENOA 1-0
Marcatore: 25’ Frattesi
LAZIO (4-3-3): Mandas 6; Floriani 6,5 (80’ Lazzari 6), Doekhi 6, Provstgaard 6, Tavares 7 (63’ Pedraza 6); Frattesi 7, Rovella 6,5 (37’ Belahyane 6,5), Taylor 6; Cancellieri 6 (63’ Isaksen 6), Dia 5,5 (80’ Pinamonti 6), Zaccagni 6. All. Gattuso
GENOA (3-4-2-1): Bijlow 5; Marcandalli 5,5, Ostigard 6,5, Vasquez 5,5 (78’ Meichtry 6,5); Norton-Cuffy 5,5, Frendrup 6, Sow 5,5 (58’ Messias), Ellertsson 5,5; Baldanzi 5,5 (78’ Anorim 6), Vitinha 6 (63’ Osmajic 6); Colombo 5,5. All. De Rossi