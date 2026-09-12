Pagelle Lazio Milan: Cancellieri-Noslin illudono, poi si scatena l’uragano Diego Moreira. Estupinan horror VOTI

Pagelle Lazio Milan: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 4ª giornata di Serie A 2026/27
Pagelle Lazio Milan: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 4ª giornata di Serie A 2026/27
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
LAZIO: Mandas 6,5; Floriani 5,5 (84′ Lazzari SV), Sutalo 6 (84′ Diogo Leite SV), Provstgaard 6, Nuno Tavares 7; Frattesi 6, Belahyane 6, Taylor 6 (74′ Gudmundsson 6); Cancellieri 7 (58′ Isaksen 6), Noslin 7 (58′ Pinamonti 5,5), Zaccagni 6,5. All. Gattuso 6.5
MILAN: Maignan 6,5; Gila 6, De Winter 5,5, Pavlovic 6; Chukwueze 6, Rabiot 6, Modric 4,5 (46′ Musah 7), Estupinan 4 (46′ Moreira 8); Loftus-Cheek 4,5 (46′ Pulisic 7), Cisse 5,5 (77′ Hutchinson 6); Gonçalo Ramos 5 (85′ Camarda SV). All. Amorim 5.5