Gattuso, appuntamento solo sfiorato con la storia...La striscia di vittorie si interrompe a 3: niente record per il tecnico sulla panchina della Lazio

Interrotta la striscia di vittorie di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio. Solo sfiorato il record dal tecnico biancoceleste

Si è fermata sul più bello la striscia di successi consecutivi della nuova Lazio guidata in panchina da Gennaro Gattuso. Nel match di Serie A contro il Milan, la formazione biancoceleste è stata bloccata sul punteggio finale di 2-2 al termine di un confronto di altissima intensità e ricco di capovolgimenti di fronte. Il pareggio rimediato davanti al proprio pubblico interrompe così la striscia positiva di tre affermazioni consecutive con cui la compagine capitolina aveva inaugurato la propria annata, lasciando un pizzico di amaro in bocca per un’impresa storica accarezzata a lungo nell’arco dei novanta minuti.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il confronto con i miti della storia biancoceleste: Maestrelli e Petkovic

Con un’ulteriore affermazione piena ai danni del club rossonero, il tecnico calabrese avrebbe conquistato un primato assoluto: diventare il primo ed unico allenatore nella storia della società biancoceleste capace di centrare quattro vittorie di fila nelle prime quattro uscite ufficiali di campionato. La divisione della posta in palio impedisce a “Ringhio” di isolarsi in vetta a questa speciale classifica statistica della storia capitolina. Il mister resta comunque inserito in un ristretto circolo di grandissimo prestigio, condividendo la quota di tre successi inaugurali consecutivi con due figure iconiche della panchina laziale come Tommaso Maestrelli e Vladimir Petkovic.

Un percorso di altissimo livello e prospettive per la stagione

Al di là dell’amarezza per un primato solitario sfuggito solo nel secondo tempo della sfida, il bilancio complessivo tracciato dall’avvio di campionato della guida tecnica rimane di valore assoluto. La squadra ha infatti dimostrato una profonda trasformazione sul piano della tenuta mentale, dell’organizzazione tattica e dell’aggressività sul terreno di gioco, riuscendo a competere ad armi pari contro un avversario di altissima caratura. Questo pareggio incamerato non ridimensiona affatto l’ottimo momento di forma del gruppo: il cammino fin qui enorme compiuto dai biancocelesti garantisce continuità e getta basi solide in vista dei prossimi impegni stagionali.