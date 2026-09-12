Diego Moreira, impatto devastante a stabilire subito un record! Dal 2004/2005 è l’unico ad esserci riuscito con la maglia del Milan

Diego Moreira ha letteralmente spaccato in due Lazio Milan, stabilendo un record con la maglia rossonera! Dal 2004/2005 non era mai successo

Impatto devastante ed entrata di diritto negli almanacchi del calcio italiano. La prestazione offerta da Diego Moreira nel 2-2 tra Lazio e Milan ha lasciato un segno profondo nel campionato di Serie A. Entrato a gara in corso per cambiare l’inerzia del match, il giovane talento rossonero ha firmato la doppietta personale che ha consentito alla squadra di completare la rimonta all’Olimpico, stabilendo un primato statistico di assoluto prestigio per il club milanese.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Un primato di precocità nella storia rossonera

All’età di 22 anni e 37 giorni, il portoghese si è laureato come il marcatore più giovane del Milan a realizzare una doppietta subentrando dalla panchina in una gara di Serie A da quando il dato viene rilevato ufficialmente da Opta (ovvero dalla stagione 2004/05 ad oggi). Una prova di straordinaria maturità e concretezza sotto porta che sottolinea la freddezza del classe 2004 nei momenti di massima pressione, trasformandolo nell’arma tattica decisiva per scardinare le difese avversarie a partita in corso.

L’importanza della panchina: il duello statistico tra Lazio e Milan

La prestazione di Moreira spalanca inoltre una parentesi su una tendenza tattica consolidata negli ultimi anni. Analizzando le ultime cinque stagioni del massimo campionato (a partire dal torneo 2022/23), emerge come la gestione dei cambi rappresenti un fattore determinante sia per il Milan che per la stessa Lazio. Nel periodo preso in esame, solamente la formazione capitolina ha messo a segno più reti con calciatori subentrati a gara in corso (50 gol), precedendo di un solo sigillo proprio la compagine rossonera, ferma a quota 49 marcature da parte dei propri uomini della panchina.

Questa spiccata capacità di incidere a match avviato conferma la ricchezza delle soluzioni a disposizione dello staff tecnico del Diavolo, dove la profondità dell’organico e la qualità delle alternative continuano a rivelarsi un fattore chiave per le sorti della stagione.