Pagelle Milan Como: che errore Maignan, Leao e Nico Paz non tradiscono le aspettative VOTI
Pagelle Milan Como: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il recupero della 24ª giornata di Serie A 2025/26
MILAN: Maignan 4.5; Tomori 6, De Winter 5.5, Pavlovic 6 (46′ Gabbia 6); Athekame 5.5 (56′ Saelemaekers 6.5), Jashari 6.5, Modric 6.5, Ricci 5.5 (56′ Fofana 6), Bartesaghi 5.5; Nkunku 5 (62′ Fullkrug 6), Leao 6.5 (82′ Pulisic SV). All. Allegri 6
COMO: Butez 6.5; Ramon 6.5, Diego Carlos 5.5, Kempf 6; Van der Brempt 5.5 (71′ Valle 6), Perrone 6, Sergi Roberto 6 (78′ Da Cunha SV), Caqueret 5.5 (78′ Rodriguez SV), Vojvoda 6.5 (90′ Smolcic SV); Nico Paz 6.5 (71′ Douvikas 6), Baturina 6. All. Fabregas 6