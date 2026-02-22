Connect with us
Pagelle Milan Parma: Troilo eroico, Keita dominante. Delude l’attacco rossonero VOTI

12 minuti ago

gol troilo milan parma

Pagelle Milan Parma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 2025/26

MILAN: Maignan 6; Tomori 6 (86′ Athekame SV), De Winter 6.5, Bartesaghi 5; Saelemaekers 5, Loftus-Cheek SV (11′ Jashari 6, 86′ Nkunku SV), Modric 6, Rabiot 5.5, Estupinan 5,5 (62′ Pavlovic 6); Leao 5,5, Pulisic 5 (62′ Fullkrug 5,5). All. Allegri 5

PARMA: Corvi 6,5; Delprato 6,5, Troilo 7, Valenti 6,5; Britschgi 6, Bernabé 6 (60′ Nicolussi Caviglia 6), Keita 7, Ordonez 5,5 (60′ Sorensen 6), Valeri 6,5; Strefezza 6 (76′ Ondrejka 6), Pellegrino 6. All. Cuesta 7

I GIUDIZI COMPLETI DI MILAN PARMA

