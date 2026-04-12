Pagelle Milan Udinese, i voti dei quotidiani: Pulisic divide la critica. I giudizi ai calciatori in campo ieri pomeriggio a San Siro

Il crollo del Milan contro l’Udinese trova conferma anche nelle pagelle dei principali quotidiani sportivi, che fotografano una prestazione ampiamente insufficiente da parte della squadra di Massimiliano Allegri. Nel confronto tra Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport, i giudizi convergono soprattutto sui grandi bocciati di giornata, mentre sono pochissimi i rossoneri che riescono almeno in parte a salvarsi nel naufragio generale.

Tra i profili valutati meno severamente spiccano soprattutto Christian Pulisic e Mike Maignan. L’americano è l’unico che, almeno per una parte del match, riesce a dare la sensazione di poter creare qualcosa. La Gazzetta dello Sport gli assegna un 6 e lo definisce addirittura “Il Migliore”, sottolineando come per un tempo sia stato l’unico davvero pericoloso prima di spegnersi insieme al resto della squadra. Più severi gli altri quotidiani: Tuttosport gli dà 5.5, mentre il Corriere dello Sport scende fino al 5, evidenziando il gol divorato e parlando di un giocatore “in crisi d’identità”. Anche Maignan riceve valutazioni leggermente migliori rispetto al contesto, grazie soprattutto alla parata su Davis che evita un passivo ancora più pesante.

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Sul fronte dei flop, invece, i verdetti sono durissimi e quasi unanimi. Rafael Leao è il simbolo della serata negativa. La Gazzetta gli assegna 4 e lo indica come “Il Peggiore”, parlando di un giocatore “Confuso e irritante”. Corriere e Tuttosport si fermano a 4.5, ma la sostanza non cambia: pesano i fischi di San Siro, l’incapacità di incidere e una prova lontanissima da quella che ci si aspetta da un leader tecnico. Male anche De Winter, bocciato da tutti per gli errori sui gol incassati, con la Gazzetta che arriva a scrivere: “l’impressione è che non sia da Milan”. Insufficienze pesanti anche per Rabiot e per Allegri, con il cambio modulo giudicato un fallimento netto.

Non mancano però differenze significative nei voti. Ricci riceve 5.5 da Corriere e Tuttosport, ma solo 4.5 dalla Gazzetta. Discorso simile per Saelemaekers, mentre il caso più evidente resta proprio quello di Pulisic, oscillante tra il 6 della Gazzetta e il 5 del Corriere. Un dettaglio che racconta bene il senso della serata: nel buio quasi totale del Milan, anche l’unica luce appare comunque fioca.