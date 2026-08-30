Pagelle Napoli Como: prima sconfitta per Allegri: Baturina e Douvikas gelano il Maradona, inutile il gol di Hojlund

Il Napoli di Massimiliano Allegri incassa la prima sconfitta stagionale e cade per 1-2 al Maradona contro il Como. A decidere l’incontro sono le reti di Martin Baturina e Tasos Douvikas, intervallate dal momentaneo pareggio realizzato da Rasmus Hojlund. Una prestazione deludente per diversi protagonisti attesi, da Scott McTominay a Nico Paz, mentre pesa soprattutto il grave errore commesso da André-Frank Zambo Anguissa.

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Primo tempo complicato: Baturina sblocca, Hojlund risponde

La partita, condizionata dal grande caldo, fatica inizialmente a offrire ritmi elevati. È però il Como di Cesc Fabregas a prendere in mano il controllo del gioco e a trovare rapidamente il vantaggio. Una bella iniziativa di Assane Diao, schierato titolare al posto di Jesus Rodriguez, permette a Baturina di presentarsi alla conclusione e battere Alex Meret.

Gli ospiti sembrano in pieno controllo e avrebbero anche alcune opportunità per raddoppiare in contropiede, senza però riuscire a concretizzarle. Il Napoli resta così in partita e, intorno alla mezz’ora, trova il pareggio grazie a un’invenzione di Hojlund, bravo a costruirsi e finalizzare l’azione dell’1-1.

L’errore di Anguissa e Rrahmani: Douvikas riporta avanti il Como

L’equilibrio dura pochissimo. Il Como sfrutta infatti un grave errore in fase di costruzione del Napoli, nato da un’incomprensione tra Anguissa e Amir Rrahmani. A beneficiare del regalo è Douvikas, che non perdona Meret e firma la rete dell’1-2. Per l’attaccante si tratta del secondo gol in campionato dopo quello realizzato al debutto contro l’Udinese.

La ripresa: Allegri cambia, ma il pareggio viene annullato

Nella ripresa Allegri prova a cambiare l’inerzia della gara inserendo quasi subito Alisson Santos, Kevin De Bruyne e Leonardo Spinazzola. Il Napoli alza leggermente la pressione, mentre Fabregas sceglie di proteggere il vantaggio passando al 5-4-1 con l’ingresso di Marc-Oliver Kempf al posto di Diao.

Nel finale torna in campo anche David Neres, ma gli azzurri non riescono a trovare spazi nella compatta difesa avversaria. In pieno recupero Stanislav Lobotka manda il pallone in rete, ma il pareggio viene annullato per la posizione di fuorigioco di Lorenzo Lucca. Al Maradona festeggia così il Como, mentre il Napoli deve fare i conti con il primo stop stagionale.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5, Rafa Marin 5.5, Olivera 5 (56′ Spinazzola 6); Anguissa 4.5 (80′ Neres sv), Lobotka 5.5, McTominay 5.5 (56′ De Bruyne 6); Politano 5.5, Hojlund 7 (80′ Lucca 6), Lang 6 (56′ Alisson Santos 6.5). All. Allegri

COMO (4-2-3-1): Butez 5.5; Yan Couto 6 (58′ Smolcic 6), Ramon 5.5, Chalobah 6.5, Valle 6.5; Milla 6, Da Cunha 6.5 (65′ Perrone 6); Diao 6.5 (65′ Kempf 6), Nico Paz 5.5 (81′ Kaiki sv), Baturina 7 (58′ Caqueret 6); Douvikas 7. All. Fabregas