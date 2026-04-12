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Pagelle Parma Napoli: Elphege-Strefezza impressionano, Conte aggrappato a McTominay e Hojlund ma poi…VOTI
Pagelle Parma Napoli: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 2025/26
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PARMA: Suzuki 6; Circati 6,5, Troilo 6, Valenti 6; Delprato 6, Bernabé 6 (66′ Ordonez 6), Keita 6,5, Nicolussi Caviglia 6 (66′ Estevez 6), Valeri 6,5; Elphege 7 (59′ Sorensen 6), Strefezza 7 (72′ Mikolajewski SV). All. Cuesta 6.5
NAPOLI: Milinkovic-Savic 6; Juan Jesus 5 (46′ Beukema 6), Buongiorno 5, Olivera 6; Politano 5,5 (78′ Gutierrez SV), Anguissa 5.5 (56′ Alisson Santos 6,5), Lobotka 6, Spinazzola 5,5; De Bruyne 5,5 (78′ Elmas SV), McTominay 6,5; Hojlund 6,5 (66′ Giovane 5.5). All. Conte 5.5