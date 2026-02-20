Voti&Stats
Pagelle Sassuolo Verona: Berardi in grande spolvero, centrocampo horror per gli scaligeri
Pagelle Sassuolo Verona: i voti e i giudizi ai protagonisti del match del Mapei Stadium, valido per la 26ª giornata di Serie A 2025/26
SASSUOLO (4-3-3): Muric 6.5; Coulibaly 5.5 (36′ Romagna 6), Walukiewicz 6.5 (89′ Pedro Felipe sv), Idzes 6.5, Ulisses 6; Thorstvedt 6, Lipani 6, Koné 6 (73′ Iannoni 6); Berardi 7.5, Pinamonti 7 (72′ Nzola 6), Laurienté 6,5 (73′ Fadera 6). All. Grosso.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò 6.5; Bella-Kotchap 5.5, Nelsson 5, Edmundsson 5; Bradaric 5.5 (73′ Oyegoke sv), Niasse 4,5, Al-Musrati 4.5, Harroui 5.5 (82′ Suslov sv), Frese 6; Bowie 5 (82′ Vermesan sv), Sarr 5 (72′ Mosquera 6). All. Sammarco.
