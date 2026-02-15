Connect with us
Pagelle Udinese Sassuolo: Laurienté infiamma, Pinamonti è totale! Illusione Solet VOTI

Published

2 ore ago

on

By

sassuolo

Pagelle Udinese Sassuolo: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26

UDINESE: Okoye 6; Bertola 6, Solet 7 (86′ Gueye SV), Kristensen 5.5, Zemura 6; Ekkelenkamp 6 (80′ Piotrowkski SV), Miller 5.5 (65′ Zarraga 6), Karlstrom 6 (80′ Arizala SV), Atta 6; Zaniolo 5.5, Bayo 5.5 (65′ Buksa 5.5). All. Runjaic 6

SASSUOLO: Muric 6; Walukiewicz 6, Idzes 6.5, Muharemovic 5.5 (46′ Garcia 6.5), Doig 5.5 (46′ Coulibaly 6); Thorstvedt 6, Lipani 6, Koné 6; Berardi 6 (85′ Volpato SV), Pinamonti 7.5 (72′ Nzola 6), Laurienté 7 (80′ Fadera SV). All Grosso 7.

