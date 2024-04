Palermo: Corini a rischio, Grosso può sostituirlo: la situazione

Le ultime sulla panchina del Palermo di Eugenio Corini dopo la nuova sconfitta in Serie B. Tutti i dettagli

L’ultima sconfitta del Palermo per 4-3 contro il Pisa in Serie B, potrebbe aver segnato il destino in panchina di Eugenio Corini. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i rosanero starebbero infatti pensando all’esonero per mantenere vive le speranze promozione.

Nel caso in cui la decisione dovesse essere questa il primo nome per sostituirlo è quello di Fabio Grosso, ex allenatore di Frosinone e Lione.