Palermo niente da fare: respinto anche il ricorso in appello, Frosinone in Serie A

Anche la Corte sportiva d’Appello ha dato ragione al Frosinone: confermata la promozione in A dei laziali, niente da fare per il Palermo

Niente da fare per il Palermo di Maurizio Zamparini. La Corte Sportiva d’Appello ha confermato quanto statuito in precedenza dal Giudice Sportivo, sancendo così definitivamente la promozione del Frosinone in Serie A ai danni dei rosanero. I siciliani avevano richiesto lo 0-3 a tavolino o comunque la non omologazione del risultato che era maturato sul campo (2-0 per la squadra di Longo). Alla fine sono invece arrivate due giornate a porte chiuse per i gialloazzurri. Per Maiello, che ha lanciato il pallone in campo, una multa di 10mila euro.

Le uniche speranze di promozione da parte del Palermo sono appese alla situazione legata al Parma. Il Tribunale Federale starebbe vagliando la posizione della società gialloblù, a causa della presunta condotta illecita ascritta a due tesserati, Calaiò e Ceravolo, e c’è il serio rischio che possa considerarla responsabile oggettivamente e quindi subire una pesante penalizzazione. Palermo in Serie A? Forse rimandato.