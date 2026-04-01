Palestra domina l’Europa: è il miglior dribblatore azzurro. L’Inter prova il sorpasso sulla Premier

Palestra brilla in Europa: record di dribbling e assalto Inter. Ma la Premier non molla. Cosa può succedere

Il disastro della Nazionale a Zenica ha lasciato poche certezze, ma tra le macerie azzurre emerge una nota positiva: Marco Palestra. Mentre l’Inter di Cristian Chivu continua la sua corsa solitaria in vetta a 69 punti, la dirigenza nerazzurra ha intensificato l’interesse per l’esterno classe 2005, protagonista di una stagione straordinaria con il Cagliari e ormai considerato uno dei talenti più brillanti della nuova generazione italiana.

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Secondo La Gazzetta dello Sport, Palestra è stato l’unico a salvarsi nel naufragio dell’Italia di Gattuso. I numeri lo confermano: 52 dribbling riusciti, più di Kayode (43), Politano (30) e Orsolini (27). La sua capacità di agire su entrambe le fasce grazie a un naturale ambidestrismo lo ha reso il primo nome sulla lista di Piero Ausilio per il dopo‑Dumfries, perfetto per il 3‑5‑2 di Chivu. L’Inter valuta anche l’inserimento di Carlos Augusto come contropartita, ma la trattativa non si preannuncia semplice.

L’Atalanta, proprietaria del cartellino, non ha intenzione di fare sconti: la valutazione oscilla tra i 40 e i 45 milioni, cifra che potrebbe spingere il ragazzo verso la Premier League, dove Bournemouth, Arsenal e Tottenham hanno già chiesto informazioni tramite l’agente Alessandro Lucci. In attesa del rientro di Lautaro Martínez il 5 aprile contro la Roma, l’Inter dovrà decidere se affondare il colpo o virare su obiettivi più sostenibili per restare nei parametri imposti da Oaktree.