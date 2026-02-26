Cagliari News
Palestra in Nazionale? Gattuso pensa alla convocazione: il CT è rimasto stregato da sua qualità
Palestra è finito nel mirino di Gennaro Gattuso che potrebbe convocarlo per i playoff di Marzo. Il CT vede in lui un’arma tattica importante
Gattuso ha incontrato la squadra di Pisacane in ritiro a Parma per valutare i profili più interessanti in ottica Nazionale. L’osservato principale è l’esterno destro Marco Palestra che potrebbe rientrare nei convocati in vista dei playoff.
Il ritiro del Cagliari a Parma si arricchisce di una presenza d’eccezione che potrebbe spostare gli equilibri del futuro azzurro. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il CT della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, sarà ospite dei rossoblù per un confronto diretto con i ragazzi di Pisacane. Questo incontro, avvenuto a pochi giorni dalla sfida del Tardini, rappresenta una tappa fondamentale del tour conoscitivo che l’allenatore calabrese sta conducendo tra i principali centri calcistici europei, da Londra a Napoli, in vista dei cruciali playoff per l’accesso ai prossimi mondiali.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
L’attenzione del Commissario Tecnico è rivolta in particolare a Palestra, profilo che sembra ormai aver convinto tutti per il definitivo salto di categoria. Il giovane talento, dopo aver brillato nelle selezioni Under, è considerato un elemento funzionale per il 3-5-2 dell’Italia. La sua capacità di agire come esterno destro a tutta fascia colma un vuoto tattico importante, offrendo un’alternativa di spessore in un ruolo dove le opzioni credibili scarseggiano. Sebbene il titolare rimanga Politano con Cambiaso come prima scelta, la freschezza di Palestra stuzzica non poco lo staff tecnico azzurro.
Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.
Nonostante la limitata esperienza internazionale, il calciatore potrebbe rientrare nella lista dei 26-27 convocati per le delicate sfide contro Irlanda del Nord, Galles o Bosnia. Il debutto ufficiale potrebbe avvenire già nella semifinale di Bergamo il prossimo 26 marzo. Gattuso vede in lui un’arma tattica importante, specialmente per la velocità nelle ripartenze, caratteristica che potrebbe rivelarsi decisiva nell’eventuale finale di Cardiff. Per il Cagliari, la crescita dei propri gioielli sotto gli occhi del CT è la conferma dell’ottimo lavoro svolto nel settore giovanile e nella valorizzazione dei nuovi talenti.
Ultimissime
video
Juventus, la conferenza di Spalletti alla vigilia del Galatasaray: «Ci sono partite che non si giocano ma si compongono. Bremer ci sarà, sulle critiche a Di Gregorio dico questo» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions contro il Galatasaray...