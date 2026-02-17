Connect with us

Palladino prima di Borussia Dortmund Atalanta: «Oggi una bella prova di maturità, ecco cosa ho detto ai ragazzi. Sugli infortunati vi dico questo»

Published

2 ore ago

on

By

Palladino

L’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino, ha voluto dire la sua prima dell’inizio del match di Champions League contro il Borussia Dortmund

Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Borussia Dortmund-Atalanta. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita, il tecnico della Dea, Raffaele Palladino, ha parlato così.

COSA HO DETTO ALLA SQUADRA – «Ho provato a dare tranquillità ai ragazzi e serenità, abbiamo cervato di prepararla bene in uno stadio affascinante. Queste partite si caricano da sole, non c’è bisogno di caricale eccessivamente. Lo vedi negli occhi dei ragazzi. Ho parlato alla squadra, poche cose, chiare. Oggi per noi è una bella prova di maturità, godiamoci questa serata»

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PASALIC «E’ un duttile che può fare il centrocampista e il trequartista, l’ha fatto in passato. Ha il gol nel sangue».

SUGLI INFORTUNATI – «Raspadori non dovrebbe essere una cosa lunga, la valuteremo meglio con lo staff. Spero in due/tre settimane di recuperarlo e De Ketelaere penso un mesetto. Cercheremo di recuperarli più in fretta possibile».

