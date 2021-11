Pallone d'oro, la critica di Casillas: «Difficile credere in questo premio...»

L’ex portiere spagnolo Casillas ha puntato il dito contro la vittoria del Pallone d’oro da parte di Messi

Iker Casillas, storico ex portiere spagnolo, attraverso il suo profilo Twitter ha criticato la vittoria del Pallone d’oro 2021 da parte di Leo Messi.

LA CRITICA – «Per me è sempre più difficile credere in questi premi del calcio. Per me, Messi è uno dei 5 migliori giocatori della storia però bisogna saper catalogare coloro che sono i migliori dopo una singola stagione. Non è poi così difficile, sono gli altri a renderlo difficile».