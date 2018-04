Pallotta avverte la Roma: «Il Liverpool non è solo Salah»

Il presidente della Roma James Pallotta prepara l’ambiente giallorosso in vista dell’imminente semifinale di Champions League con il Liverpool

Ormai manca pochissimo all’appuntamento più atteso in casa Roma. Domani infatti si giocherà l’andata della semifinale di Champions League con il Liverpool. Proprio a proposito di questa partita ha parlato il presidente dei giallorossi James Pallotta: « Penso che la squadra sia in grado di fare un salto di qualità quando serve. Lo ha già dimostrato contro Chelsea e Barcellona e spero lo farà anche con il Liverpool».

Riguardo ai reds, il pericolo numero uno viene ovviamente dal grande ex Mohamed Salah. Tuttavia Pallotta non è tanto preoccupato dall’egiziano, quanto più dall’intero reparto offensivo inglese: « Non penso che Salah sia l’uomo più pericoloso. Tutti quelli che giocano la davanti possono farci male. Inoltre va ricordato che se non avesse una buona squadra a supportarlo non segnerebbe tutti quei gol. Pertanto dobbiamo fare attenzione a tutto il Liverpool e non solo a Salah».