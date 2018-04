Totti, che elogi al Liverpool: «É un modello da seguire. Salah? Ormai è un top»

Francesco Totti ha rilasciato importanti dichiarazioni al sito ufficiale dei Reds in vista del doppio confronto con il Liverpool, parlando anche del suo ex compagno Salah

Francesco Totti, in carriera, avrebbe voluto giocare queste partite ma purtroppo ne ne ha mai avuto occasione. Intervistato dal sito ufficiale del Liverpool in occasione della doppia sfida che attende la Roma nella semifinale di Champions, l’ex capitano della Roma ha analizzato la squadra di Klopp, tessendone le lodi: «Il Liverpool è un modello da seguire per tutte le altre squadre: un grande stadio, con dei tifosi straordinari e una società importante». Ricorda poi la sconfitta per 2 a 0 che subì la sua Roma nel 2001 ad Anfield, che valse l’eliminazione dalla Champions League. Lui quella partita la giocò: «Nonostante il risultato ho un bel ricordo di quella gara. Ovviamente, se ripenso alla finale di Coppa dei Campioni del 1984 è un brutto ricordo, quindi avremmo evitato un sorteggio del genere. Ma dovevamo pescare una delle 3 migliori squadre d’Europa e ci è toccato il Liverpool».

Nel corso di questa stagione, Totti ha svelato di aver seguito varie volte i Reds, per una ragione precisa: «soprattutto perché ci gioca Salah. L’ho seguito costantemente e, in un certo senso, mi ha sorpreso che abbia fatto così bene nella sua prima stagione al Liverpool. Dall’altra parte, considerando la squadra, l’allenatore che hanno, che per me è uno dei migliori al mondo, è anche vero che è stato messo nelle condizioni di esprimersi al meglio».