Pallotta non si dà pace: «Arbitri depressi per gli errori!»

Il giorno dopo l’eliminazione con il Liverpool il numero uno giallorosso torna sull’arbitraggio di Skomina: «E’ difficile da accettare»

Dopo 24 ore i toni si sono, inevitabilmente, abbassati. Ma James Pallotta prova stoicamente a chiedere l’introduzione del Var da parte della Uefa: «Dimenticherò questa storia, ma penso che qualcosa deve essere fatto. So che gli arbitri sbagliano e so che si rendono conto di aver commesso alcuni errori importanti e che probabilmente sono abbastanza depressi per questo, ma allo stesso tempo puoi risolvere alcuni di questi problemi col Var». Il presidente della Roma aggiunge poi: «Penso che in gare come queste deve essere usato. È diverso da una partita di pallacanestro, dove si segnano 120 punti e capitano diverse cose da una parte e dall’altra. È difficile da accettare quando un gol è così importante e alla fine perdi per un totale di 7-6 con un paio di occasioni ovvie e un cartellino rosso. Ma è andata così, il Liverpool è una squadra spettacolare. Ora abbiamo altre tre partite in campionato e vogliamo tornare in Champions, come negli ultimi cinque anni».

Parlando poi della Roma di Di Francesco chiude gonfiando il petto: «Sono incredibilmente orgoglioso di questa squadra.Se guardiamo il cammino in Champions League, tutti dicevano che eravamo nel ‘gruppo della morte’ e abbiamo finito per vincerlo sorprendendo tutti. Poi siamo passati attraverso il Barcellona e il Liverpool, e i ragazzi hanno sempre combattuto e contrattaccato». Il pensiero del Presidente è già indirizzato verso la prossima Champions League 2018/2019