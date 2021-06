Panchina Sampdoria: «Ferrero non ha ancora deciso il post Ranieri»

Il giornalista Luca Marchetti ha fatto il punto sulla panchina blucerchiata e sulla scelta di Ferrero: al momento è corsa a due

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato della situazione allenatore in casa Sampdoria. Massimo Ferrero tra Marco Giampaolo e Roberto D’Aversa. Il punto

«La Samp è nella stessa condizione dello Spezia, seppur sia su allenatori diversi. In questo momento non è ancora stato deciso dal presidente Ferrero chi occuperà il posto di allenatore, post Ranieri, sulla panchina della Samp. Ma i due nomi su cui si sta concentrato l’attenzione della Samp sono Giampaolo e D’Aversa, esattamente in quest’ordine perché questo è cambiato rispetto alla scorsa settimana. Come i titoli di borsa, ci sono degli avanzamenti e delle retrocessioni».

TUTTI I DETTAGLI SU SAMPNEWS24