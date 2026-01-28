Pandev convinto: «Napoli? Col Chelsea io ci credo! Le italiane possono fare l’en plein, Chivu è stato sfortunato per un motivo»

L’ex attaccante di Inter e Napoli, Goran Pandev, ha voluto dire la sua in vista dell’ultimo turno della League Phase della Champions League

Goran Pandev, eroe del Triplete nerazzurro a Madrid nel 2010 ed ex protagonista anche con la maglia del Napoli, analizza il momento delle squadre italiane in Champions League. Ecco le sue riflessioni su La Gazzetta dello Sport.

NAPOLI-CHELSEA – «Il Napoli sta vivendo un momento senza eguali. Una squadra sventrata è una squadra in difficoltà, inevitabilmente. Ma io ci credo: chi ha uno tra i primi tre centrocampisti d’Europa, e mi riferisco a McTominay, può permettersi di avvertire dentro di sé la fiducia. Il Chelsea è una gran bella squadra ma Conte sa come si vince. Il Maradona è capace di trascinare; il resto lo farà Hojlund».

L’OBIETTIVO EN-PLEIN PER LE ITALIANE – «Il calcio italiano può portarne quattro su quattro, forse qualcuna persino agli ottavi. E qualcuna direttamente, evitando i playoff».

L’INTER SENZA CALHANOGLU E BARELLA – «Ma i cambi si chiamano Zielinski e Sucic. Aggiungo che nessuno possiede quattro attaccanti del livello di Lautaro e Thuram, di Pio Esposito e Bonny. È chiaro che Barella e Calhanoglu siano assenze importanti ma bisogna fare i complimenti a Chivu, è entrato con personalità, ha saputo trasmettere i suoi principi. È stato sfortunato, tra Liverpool e Atletico avrebbe potuto prendere due punti».

L’ATALANTA HA PERSO CON L’ATHLETIC BILBAO – «Poi ha perso una partita dominata per un’ora, confermando che in Champions non è consentito distrarsi un attimo. Le condizioni per riuscire a saltare i playoff ci sono ancora».

MONACO-JUVE – «Spalletti è un fuoriclasse, non sarà una gara semplice ma esiste una autostima nei bianconeri che induce alla speranza. Le avversarie delle quattro italiane sono tutte di livello ma resto con la mia opinione: andranno avanti in quattro».

LA NUOVA VITA DA TALENT TV SU SKY – «Un ambiente dove si respira calcio tra competenti. Mi sono rimesso in gioco in un ruolo che non pensavo di poter occupare, io resto fondamentalmente assai riservato. Ma sono contento di essere lì, tra bella gente».

