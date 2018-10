Paquetà parla già da milanista: «Non posso dire molto, ma sono felice»

Milan: il neo-acquisto Paquetà, in arrivo dal Flamengo a gennaio, parla indirettamente già del prossimo futuro. L’attaccante brasiliano a suon di gol sta trascinando i suoi

10 gol in 26 partite finora nel campionato brasiliano: Paquetà sta letteralmente trascinando il Flamengo verso la vetta della classifica (i rossoneri sono a -4 dal Palmeiras capolista). L’attaccante brasiliano, arrivato al capolinea della sua avventura carioca, non guarda troppo in là, anche se il futuro è ormai già deciso: a gennaio (anzi, probabilmente già verso la fine di dicembre) sarà un giocatore del Milan, club che lo ha soffiato alla concorrenza appena poche settimane fa per la cifra record di 35 milioni di euro più 10 di bonus. Dal rossonero del Flamengo al rossonero del Milan, sono tante le aspettative per il giovane fantasista verdeoro, che per la prima volta ieri nel corso di una intervista ha indirettamente parlato della sua prossima avventura italiana.

«Il Milan? Non posso dire ancora molto per questioni contrattuali, ma sono felice ed entuasista», le parole di Paquetà al sito Coluna do Flamengo. Prima dell’addio, tuttavia, c’è ancora da giocarsi un titolo: «Sto attraversando un momento particolare, ma pieno di allegria – ha ammesso l’attaccante – . Il mio sogno resta regalare il campionato brasiliano ai tifosi del Flamengo prima di partire». Mancano otto giornate alla fine della stagione da quelle parti e di mezzo c’è ancora lo scontro diretto contro il Palmeiras: Paquetà può lasciare un ottimo ricordo di sé ai tifosi del Flamengo, prima di abbracciare quelli del Milan.