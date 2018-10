Paquetà in gol in Paranà-Flamengo: il Milan gode – VIDEO

Il Milan si gode Lucas Paquetà. Il calciatore brasiliano è andato a segno nel corso della sfida con il Paranà

Altro giro, altro numero di Lucas Paquetà. Il centrocampista offensivo del Flamengo, appena acquistato dal Milan per 35 milioni di euro più bonus (il calciatore chiuderà il campionato brasiliano con il suo Flamengo a dicembre e nei primi giorni dell’ultimo mese dell’anno prenderà l’aereo per raggiungere Gattuso e il suo gruppo, si preparerà in vista di gennaio perché non potrà scendere in campo con il Milan prima del nuovo anno).

Il Flamengo ha battuto in trasferta il Paranà per 4-0 e ad aprire le marcature è stato proprio il futuro rossonero Lucas Paquetà. Il nuovo colpo di mercato del Milan ha aperto le danze sfruttando un errore in fase di impostazione dei padroni di casa. Lucas ha approfittato dell’assist di un suo compagno e ha battuto il portiere avversario con un mancino da posizione defilata ma ravvicinata.