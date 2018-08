Il Milan va in missione in Brasile. Il club rossonero punta il talentino Paquetà e mette nel mirino anche Rodrigo Caio

«Per fare i Thiago Silva, i Kakà o giovani come Verratti li devi seguire per un anno. E bisogna conoscere la loro famiglia, cosa mangiano, cosa sognano, come vivono. Oggi non abbiamo tempo, ma in futuro se ci fosse la possibilità…». Parole e musica di Leonardo, direttore tecnico del Milan. Il dirigente rossonero non ha mai perso di vista il mercato brasiliano e continua a monitorare i giovani talenti verdeoro, sognando di portare a Milano i nuovi Kakà e i nuovi Pato: nel mirino ci sono Lucas Paquetà e Rodrigo Caio.

Il dirigente rossonero segue il talento classe ’96 del Flamengo, fresco di convocazione nella nazionale brasiliana. E’ mancino, ha fantasia e dribbling. Il Milan lo segue anche perché a molti ricorda Kakà: Paquetà ha il volto da bambino ma tecnicamente in patria lo hanno affiancato a Oscar, l’ex Chelsea oggi in Cina. Il brasiliano ha un contratto fino al 2020 ma il Flamengo vorrebbe rinnovarlo, alzando ulteriormente la clausola di rescissione oggi fissata a 48 milioni. Nel mirino poi c’è anche Rodrigo Caio, classe ’93 del San Paolo, abile a giocare in difesa e a centrocampo: i rossoneri potrebbero offrire 15 milioni per rimpiazzare Zapata tra un anno. Piacciono anche Vitinho, Pedro della Fluminense e Maidana dell’Atletico Mineiro. A riferirlo è Tuttosport.