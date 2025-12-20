Paratici-Fiorentina, fumata bianca sempre più vicina per il nuovo direttore sportivo della squadra viola

Trattative in corso e ottimismo tra le parti: il ritorno di Paratici in Italia potrebbe diventare realtà con la Fiorentina



La trattativa tra la Fiorentina e Fabio Paratici sembra entrare in una fase decisiva. Secondo le ultime indiscrezioni, i contatti tra le due parti sono stati positivi, alimentando le speranze dei tifosi viola di vedere presto il dirigente tornare a lavorare in Italia. Il tema principale resta quello delle condizioni contrattuali, ma l’ottimismo della società indica che un accordo potrebbe concretizzarsi a breve, rendendo la notizia del possibile arrivo di Paratici un tema caldo del mercato.

L’ipotesi Paratici-Fiorentina nasce dalla volontà del direttore sportivo di rientrare in Serie A dopo l’esperienza al Tottenham, dove ricopre il ruolo di uomo mercato. Attualmente, Paratici è impegnato con gli Spurs e sarà a Londra oggi, 20 dicembre, per seguire da vicino la sfida contro il Liverpool. Nonostante gli impegni in Premier League, il dirigente sta valutando con attenzione l’offerta della Fiorentina, considerandola una possibilità interessante per rilanciare il proprio ruolo nel calcio italiano.

Dal punto di vista della Fiorentina, l’arrivo di Paratici rappresenterebbe una svolta strategica. Il club viola punta a rafforzare la propria struttura dirigenziale e a consolidare una visione di mercato ambiziosa, basata su investimenti mirati e valorizzazione dei giovani talenti. La fiducia nel dirigente è massima e la società è convinta che le prossime ore saranno cruciali per definire i dettagli dell’accordo.

L’operazione Paratici-Fiorentina potrebbe segnare un cambio di passo significativo per il club gigliato, offrendo nuove opportunità sia in termini di acquisti sia di gestione complessiva della squadra. Se tutto procederà come previsto, Fabio Paratici diventerà il nuovo punto di riferimento della Fiorentina, con l’obiettivo di guidare la società verso un ciclo di successi e consolidare il progetto tecnico e di mercato nel prossimo futuro.

