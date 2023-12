Paredes: «Garnacho gioca in modo simile a Ronaldo, ma con l’Argentina deve cambiare un po’»

Leandro Paredes parla così del giovane compagno di Nazionale Garnacho: le dichiarazioni del centrocampista

A DSports, Leandro Paredes ha così parlato del compagno di Nazionale Garnacho.

LE PAROLE – «Lo abbiamo fatto impazzire dopo che aveva festeggiato come lui. È diventato molto nervoso, non riusciva a parlare. Penso che CR7 lo abbia seguito tantissimo, infatti gioca in modo abbastanza simile a lui, che è il suo idolo appunto. È normale, ma ovviamente quando arriva qui con noi deve cambiare un po’…».