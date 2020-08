Parigi, notte di violenza dopo il ko del PSG in Champions – VIDEO

A Parigi scoppia la violenza tra tifosi e polizia dopo la sconfitta del Psg in Champions League. Le immagini degli scontri

Notte di violenza a Parigi in seguito alla sconfitta del Psg in finale di Champions League. Intorno al Parco dei Principi erano accorsi circa 5000 tifosi per seguire il match contro il Bayern Monaco, e già nel corso della sfida sono avvenuti continui scontri con le forze dell’ordine, che hanno utilizzato gas lacrimogeni.

La situazione è degenerata dopo il match, con scontri anche sugli Champs-Elysees, dove sono stati incendiati veicoli e assaliti negozi. Arrestate diverse persone.